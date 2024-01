Santos tenta criar desconforto e vê Lucas Lima ignorar até afastamento

Lucas Lima não está mais nos planos e o Santos segue fazendo força para se desfazer do meia.







O Santos acreditou que Lucas Lima se incomodaria ao ser afastado do elenco principal. O jogador treina em horários alternativos e até em campo diferente junto com Dodô, Mendoza e Rodrigo Fernández.





A ideia do Peixe era ver Lucas Lima desconfortável e disposto a sair rapidamente. O meia, porém, dificultou o empréstimo ao Sport e a negociação esfriou. Ele atrai pouco interesse no mercado.





O meia cumpre a rotina no CT e só se ausentou quando a negociação esteja em andamento. O Santos conversa com os empresários e oferece o jogador no mercado, mas ainda encontra dificuldade.





Lucas Lima recebe um dos salários mais altos e compromete o orçamento do Santos. O clube até cogita dividir os vencimentos mensais em um empréstimo.