Santos visita o Internacional neste domingo pelo Campeonato Brasileiro

A três rodadas do fim do Brasileiro, o Santos visita o Internacional neste domingo (28), às 19h, no Beira-Rio, em partida válida pela 36ª rodada.



Aliviado por ter alcançado 45 pontos ao vencer o Fortaleza por 2 a 0 na Vila Belmiro, na quinta (25), e ter dado um passo importante na luta contra o rebaixamento, o time paulista ainda pode brigar até mesmo por uma vaga nas primeiras fases da Libertadores.



O duelo contra o Internacional é decisivo, já que a equipe gaúcha soma 47 pontos e é a nona colocada do Nacional (atualmente, até o oitavo colocado se garantiria no torneio sul-americano).



Na sequência, o Santos pegará o vice-líder Flamengo, no Maracanã, no dia 6. Por fim, o time alvinegro se despedirá da competição diante do Cuiabá, na Vila Belmiro.

KAIO JORGE E MARCOS LEONARDO



Ambos foram criados na Vila Belmiro, viraram artilheiros na base, têm currículo nas categorias inferiores da seleção brasileira e chegaram ao time profissional do Santos sob grande expectativa. Kaio Jorge, hoje na Juventus-ITA, e Marcos Leonardo, o herói alvinegro da semana, têm muitas coisas em comum. A mais recente é a novela para a renovação de contrato.



A primeira, de Kaio, não terminou com final feliz para o Peixe. A menos de seis meses do fim de seu vínculo, o atacante aproveitou a brecha na legislação, assinou um pré-contrato com a Juve e foi embora no meio deste ano. Para não ficar de mãos vazias, o Santos o liberou na hora e recebeu apenas 3 milhões de euros (R$ 18 milhões pela cotação da época).



A segunda novela ainda está no ar e o protagonista é Marcos Leonardo. Ele tem mais um ano de contrato -com uma cláusula de renovação automática por mais dois anos. Só que este acordo não é reconhecido pela Fifa. Desta forma, o jogador poderia sair para o exterior da mesma maneira que seu antecessor.



A diretoria corre para evitar que o desfecho deste drama seja igual ao de Kaio Jorge. Principalmente, agora, que Marcos Leonardo está em evidência depois de passar com sucesso pela seleção brasileira sub-18 e praticamente salvar o Santos do rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro -fez os gols da vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, quinta-feira, na Vila Belmiro.



Apesar do roteiro igualmente arrastado, a diretoria tem muito mais confiança de que vai conseguir renovar o contrato de Marcos Leonardo do que tinha na época de Kaio Jorge. E isso se baseia em 3 diferenças primordiais sobre os dois jogadores:



1. Relação entre clube e atleta



Kaio Jorge - A relação dos empresários e da família de Kaio Jorge com o Santos já estava muito desgastada quando o presidente Andres Rueda assumiu o cargo. Desde gestões anteriores, o estafe do camisa 9 vinha reclamando da morosidade e, muitas vezes, da falta de interesse dos dirigentes em dar andamento às negociações.





Marcos Leonardo - A atual gestão do Santos já deixou bem claro o desejo de renovar o contrato do jogador. E não é para menos. O vínculo é válido até o fim de outubro de 2022. Isso significa que ele poderia assinar um pré-contrato com outro clube em abril. As conversas acontecem em clima muito cordial.





2. Desejo de ir para a Europa



Kaio Jorge - Antes mesmo de iniciar qualquer conversa com a atual gestão do Santos, o atacante e seus familiares já estavam de olho em uma transferência para a Europa, assim como seus empresários. Afinal, não viram evoluir em nada as negociações anteriores com o Santos





Marcos Leonardo - O atacante obviamente sonha um dia em jogar na Europa, mas não agora. O desejo do menino é seguir na Vila Belmiro neste momento e se preparar melhor para uma eventual transferência no futuro. Mas seu estafe também espera que ele seja mais aproveitado no Peixe.





3. Propostas oficiais



Kaio Jorge - Até mesmo por ser um desejo dele e da família, seus representantes abriram conversas com outros clubes e o jogador foi oferecido na Europa. Com isso, chegou uma proposta oficial do Benfica - que o Santos chegou a concordar por ver que não haveria mais como renovar -, mas Kaio Jorge já estava apalavrado com a Juventus. Para não perder o jogador sem receber nada em troca, o Peixe antecipou a rescisão e obteve uma compensação financeira.





Marcos Leonardo - Até este momento, não chegou nenhuma proposta oficial pelo atacante. Há rumores de que ele foi procurado no ano passado, mas isso não foi confirmado e também não avançou.



Como está a negociação hoje?



O Santos faz um grande mistério e não se pronuncia em detalhes sobre como está a negociação hoje. Mas há uma confiança muito grande de que as partes vão se entender justamente por causa da boa relação, do desejo do jogador em seguir na Vila Belmiro e também por não haver ainda nenhuma proposta oficial.





Qual o prazo para o Santos renovar o contrato de Marcos Leonardo?



Como a negociação já está em andamento, o Santos tem uma certa tranquilidade. Mas o risco vai aumentando conforme chega mais perto da data em que o jogador poderá assinar um pré-contrato com outro clube. Em tese, o limite para um acerto sem correr riscos é abril de 2022, já que seu contrato se encerra no final de outubro.





Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 19h (de Brasília) deste domingo (28)

Juiz: Braulio da Silva Machado

VAR: Pablo Ramon Gonçalves de Pinheiro

Transmissão: Premiere