São Paulo apresenta oficialmente volante Luiz Gustavo como reforço

O São Paulo apresentou nesta segunda-feira (22) o volante Luiz Gustavo como reforço para a temporada 2024.

Ele já estreou na primeira rodada do Paulista, mas ainda não tinha sido oficialmente apresentado por causa da troca de fornecedor de material esportivo: o time tricolor só lançou as novas camisas da New Balance na última quinta-feira (18).

"Um prazer estar voltando ao meu país depois de tanto tempo fora e poder jogar uma primeira divisão foi isso que também me motivou voltar. Não foi uma decisão fácil essa transição de Europa para voltar. Topamos esse desafio e o São Paulo me possibilitou abrindo as portas para poder fazer parte desse elenco vitorioso. Com toda essa minha experiência lá fora, sempre gostei de potencializar meus companheiros, isso vai ser um dos meus principais pontos aqui. Ajudar eles da melhor forma possível para que possam render ainda mais."

"Uma oportunidade incrível depois de muitos anos fora poder voltar para um time tão grande quanto o São Paulo. Meu agradecimento a todos que me ajudaram no processo. Quero desfrutar, aproveitar simplesmente. Com 36 anos, me sinto muito bem, sei que ainda posso ajudar muito. Estar mais perto no Brasil, me conectar com a minha origem, sem dúvida vai me fazer muito bem, quero aproveitar esse benefício em prol dos meus companheiros. Isso que vai nos fazer mais fortes para lutar por todos os campeonatos."



"Tento tratar isso como um desafio, mas de uma forma positiva. Já sabemos que em questão disso nosso país não é tão equilibrado como em outros lugares do mundo, mas faz parte do desafio. Vim para passar por todo esse processo e estou me preparando da melhor forma possível. A parte mental vai fazer parte desse jogo, é muito importante. São vários jogos, temos que estar o mais saudável possível e pensar positivo. Se pararmos para lamentar, vamos perder tempo. Temos que nos preocupar em estar bem e preparado."

"O Treinador é o treinador, ele tem as ideias. Nós estamos aqui para ajuda-lo da melhor forma possível. Tem outras lideranças dentro do grupo. O que faz a força do nosso time é esse elenco, esse coletivo todo que se respeita muito. Todos estão muito à vontade. Chegamos para agregar. Mesmo eu tendo 36 anos, todos temos voz para ajudar. Sem dúvida, resumindo, vou estar para somar onde eu puder da melhor forma possível."



"Fazer um comparativo é um pouco difícil. Futebol brasileiro evoluiu muito, tem muito o que evoluir ainda, mas estamos em um bom caminho. Estrutura do São Paulo é incrível e acredito que outros clubes brasileiros também estão nesse nível. Profissionalismo tem que ser a palavra principal porque é o que faz a diferença durante a temporada. Estou ansioso pelo que vou viver na temporada e quero desfrutar."

"Rafinha é um amigo pessoal, um cara que respeito muito, teve influência nessa negociação, Lucas, Rui e outras pessoas que fizeram com que isso acontecesse. Um conjunto de pessoas positiva, profissionais que eu acreditei. Vir aqui antes da assinatura me fez ter convicção de que era a decisão certa. Cada dia que passa consigo me preparar a cada dia e no momento certo vou estar disponível para ajudar da forma que quero."





