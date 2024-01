Quem foi bem e quem foi mal na vitória do São Paulo

Em sua estreia pelo Campeonato Paulista 2024, o São Paulo conquistou um resultado gigante contra o Santo André. Jogando em casa, no MorumBIS, o Tricolor venceu por 3 a 1, e teve um nome que se destacou dos demais, enquanto outro não foi tão bem assim. Confira:



Publicidade

Publicidade





FOI BEM

Publicidade



Lucas Moura: o jogador foi o grande nome do Tricolor na partida. Dono do primeiro gol do São Paulo no jogo, de pênalti, ele ainda foi o responsável pela assistência que terminou no gol de Luciano, o segundo da equipe.





FOI MAL



Welington: apesar de grande parte da equipe ter ido bem em campo, as principais chegadas do Santo André aconteceram pelo lado do jogador.