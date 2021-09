São Paulo sofre com instabilidade e tem seu pior ataque

Os dois empates sem gols seguidos na semana passada ilustram a campanha pouco produtiva do São Paulo neste Campeonato Brasileiro: são apenas 18 gols marcados e o quinto pior ataque da competição. Nunca o time tricolor marcou tão poucos gols em uma edição de pontos corridos.



Continua depois da publicidade



A reportagem levantou os números: quantos gols o São Paulo fez em cada um dos últimos campeonatos, considerando 22 rodadas -portanto, o atual momento do Brasileirão? Os desempenhos vão de 21 a 42 gols marcados, e neste meio estão as campanhas do tricampeonato com Muricy Ramalho (de 30 a 37 gols) e a do time de Fernando Diniz no ano passado (38 gols).

Continua depois da publicidade



Até mesmo na campanha ruim de 2017, com sérios riscos de rebaixamento, a esta altura o São Paulo já havia marcado 28 gols, com Lucas Pratto, Marcos Guilherme e companhia. Considerando todas as campanhas das últimas 18 edições do Brasileiro, a média após 22 partidas é de 31 gols feitos.



Os motivos pelo mau desempenho ofensivo são variados e conhecidos. O São Paulo tem sofrido para ter seus atacantes à disposição -Eder, Luciano e Marquinhos tiveram lesões recentes- e, dentro de campo, ainda sente falta de um meio-campista mais criativo: Benítez vive má fase, e o líder de assistências na temporada é Rodrigo Nestor, com seis.

Continua depois da publicidade



Não à toa o clube trouxe de volta um antigo artilheiro, Jonathan Calleri, mas que ainda busca ritmo de jogo e se readapta ao Brasil, o que impede a produtividade são-paulina de ter um impacto real ao menos por enquanto.



Nos 180 minutos contra América-MG e Atlético-MG, dois jogos em casa, o São Paulo tentou oito finalizações e acertou apenas duas na direção do gol -ambas contra o primeiro adversário, de Galeano e Rigoni.



O técnico Hernán Crespo tem a semana inteira para ajustes na tentativa de pôr fim à seca de gols do São Paulo. Às 16h de domingo (3), o time tricolor visitará a Chapecoense, que detém a pior defesa do Brasileiro.

O jogo valerá pela 23ª rodada e será uma oportunidade para o time do Morumbi diminuir a distância de seis pontos para o G-6.



Gols marcados pelo São Paulo no Brasileirão, após 22 jogos:



2021: 18 gols

2020: 38 gols (era líder)

2019: 23 gols

2018: 35 gols (era líder)

2017: 28 gols (estava no Z-4)

2016: 22 gols

2015: 29 gols

2014: 38 gols (era vice-líder)

2013: 21 gols

2012: 34 gols

2011: 35 gols (era vice-líder)

2010: 28 gols

2009: 29 gols

2008: 38 gols

2007: 30 gols (era líder)

2006: 37 gols (era líder)

2005: 31 gols

2004: 28 gols

2003: 42 gols