Seis atletas do Londrina EC são dispensados após derrota no Café

O clima no Londrina tornou-se ainda mais tenso após nova derrota na Série B do Campeonato Brasileiro. A diretoria do Alviceleste anunciou a dispensa de seis atletas após os 2 a 1 sofridos para o Botafogo-SP, na noite de segunda-feira (24), no estádio do Café. O LEC fechou o primeiro turno da competição na penúltima colocação, com 14 pontos.





Após reuniões na manhã desta terça-feira (25), o LEC comunicou as saídas do zagueiro Patrick, dos laterais Nicolas e Leo Morais, do volante Nathan e dos atacantes Júnior Dutra e Clayton. Os desligamentos ocorrem após a quarta virada por 2 a 1 que o Tubarão leva no estádio do Café. O último, para o time de Ribeirão Preto, veio nos minutos finais da partida, e serviu para afundar de vez o Alviceleste na zona de rebaixamento da Série B.

Dos jogadores liberados, Patrick era o único que vinha sendo titular. Júnior Dutra e Leo Morais entraram no segundo tempo na última partida. Já Natham e Nicolas vinha sendo pouco aproveitados, enquanto Clayton ainda tentava se recuperar de uma cirurgia sofrida ainda durante o Campeonato Paranaense.





Com a saída destes seis atletas, o Londrina vai em busca de mais reforços. Os clubes têm até o próximo dia 2 para inscrever novos jogadores no Brasileiro. O Tubarão volta a campo pela série B no sábado (29) para o enfrentar o lanterna ABC, em Natal.





