Técnico do Tubarão é apresentado à comissão técnica; veja quem são

O técnico do Londrina Esporte Clube, Emerson Ávila, teve o seu primeiro encontro com sua nova comissão técnica, na tarde desta quarta-feira (3), na reapresentação do elenco Alviceleste, visando a temporada de 2024. A equipe tem integrantes novos e remanescentes do ano anterior.





Entre as novidades da comissão técnica de Emerson Ávila está o seu auxiliar, Márcio Goiano. Quando era jogador, Márcio teve uma passagem pelo Tubarão no ano de 1997. Como auxiliar técnico, Goiano iniciou em 2017 no Coritiba, em 2019 chegou ao Vila Nova, em 2020 trabalhou no CSA, no ano seguinte no Marcílio Dias e desde 2022, estava no São Bernardo.



Publicidade

Publicidade