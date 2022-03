Vasco e Flamengo abrem disputa por vaga na final do Carioca

Vasco e Flamengo iniciam, nesta quarta-feira (16), a disputa por uma vaga na final do Campeonato Carioca. A primeira partida das semifinais do estadual está marcada para as 20h e deve ter casa cheia no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ.

A partida da volta, também no Maracanã, será no domingo (20), às 16h. Por ter melhor campanha na primeira fase, o Flamengo avança em caso de dois resultados iguais. O Rubro-Negro chega ao clássico embalado após a goleada de 6x0 sobre o Bangu, no último sábado (12), pela rodada final da Taça Guanabara.

O Vasco também venceu seu último jogo, contra o Resende, por 3x0, no último domingo (13). Mesmo assim, a equipe do técnico Zé Ricardo tem sofrido grande pressão da torcida após a eliminação na Copa do Brasil para a Juazeirense, da Bahia.





O último duelo do chamado "Clássico dos Milhões" foi há dez dias, também pelo Campeonato Carioca, no estádio Nilton Santos. O Flamengo venceu o Vasco por 2x1, com gols de Filipe Luís e Arrascaeta. O gol do cruzmaltino foi marcado por Gabriel Pec.





Do outro lado da chave, o Fluminense, dono da melhor campanha da primeira fase, enfrenta o Botafogo, quarto colocado, em partidas marcadas para segunda-feira (21) e domingo (27). Quem avançar enfrenta o vencedor do duelo entre Flamengo e Vasco na decisão do Carioca.

O "Clássico dos Milhões" terá transmissão dos serviços de streaming Cariocão Play, Vasco TV e FlaTV+.