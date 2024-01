Vencedor do Puskás, Madruga revela que quase jogou pelo Palmeiras

O vencedor do Puskás, Guilherme Madruga, revelou que "quase acertou" uma transferência para o Palmeiras.







Publicidade

Publicidade

"Na época da base do Desportivo Brasil aceitei proposta do Palmeiras e de outros clubes, só que o Desportivo Brasil deu prioridade para a China. Cheguei a fazer os contratos e tudo mais, só que veio a pandemia e acabou não dando certo", disse em sua coletiva de apresentação ao Cuiabá.





"Eu falava para o presidente do Desportivo Brasil que eu precisava apenas de oportunidade, eu confio muito em mim e no meu trabalho, porque abdico de muita coisa. Até que chegou a oportunidade no Botafogo, onde fui muito feliz, agradeço muito a todos os treinadores, toda as comissões que passaram lá. Por confiar em mim e dar meu espaço", completou.

Publicidade





Madruga faturou o prêmio que elege o gol mais bonito do ano do futebol mundial. A pintura foi em junho do ano passado, representando o Botafogo-SP, na vitória sobre o Novorizontino.





Horas antes da premiação, o volante de 23 anos foi anunciado como reforço do Cuiabá e jogará na primeira divisão do Brasileiro. O atleta acertou contrato com o time dourado até o final de 2028.





"Trabalhei muito para isso e nesta quinta-feira (18) estar num clube desse [Cuiabá] é um sonho. Espero mostrar aqui meu valor também e eu sei que isso vai custar caro, mas eu estou preparado para isso", finalizou.