Viúva e empresário de Pelé brigam na Justiça por fatia da herança do ex-jogador

Cerca de um ano após a morte de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, uma disputa na Justiça envolvendo a herança do Rei do futebol coloca de lados opostos a viúva do ex-jogador, Márcia Aoki, e José Fornos, o Pepito, que atuou por cerca de 50 anos como seu assessor e empresário.





A disputa envolve a herança deixada pelo eterno camisa 10 do Santos e da seleção brasileira. Fornos, por decisão do próprio Pelé, é o testamenteiro do espólio deixado pelo ex-jogador. Em junho de 2023, ele solicitou à Justiça de São Paulo um percentual de 5% sobre o valor da herança pela função. O valor pode variar entre 1% a 5%, a depender da complexidade de cada caso.

Publicidade





A defesa da viúva questiona o pedido, por entender que Pepito não adotou nenhuma medida que lhe cabia enquanto testamenteiro.





"A função do testamenteiro é, principalmente, atuar em defesa do testamento quando há algum tipo de litígio entre as partes beneficiadas. Mas nenhuma das partes contestou o testamento. Nem a Márcia, nem os filhos do Pelé", diz Luiz Kignel, advogado do escritório PLKC Advogados, que atua em defesa da viúva de Pelé.





Kignel acrescenta que Pelé nomeou Fornos como o seu testamenteiro, mas não estipulou nenhum valor a que o amigo teria direito por conta disso. "O Pepito não tomou nenhuma providência no processo do testamento. Não providenciou a documentação e nem tinha uma cópia do testamento", afirma o advogado de Márcia Aoki.

