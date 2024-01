Yuri Alberto ganha voto de confiança, mas sai de clássico exposto e xingado

Ao fazer um gol no aquecimento, Yuri foi aplaudido e teve o nome gritado. Uma criança levou a faixa com os dizeres: "Yuri Alberto, você não é burro. Eu acredito em você. Me dá sua camisa".

Na volta para a etapa final, o Corinthians segurou as vaias, mas as reclamações continuavam. Quando ele saiu, o estádio desabafou e mostrou seu descontentamento.

No fim do primeiro tempo, a torcida desistiu de apoiar. O atacante errou domínio e dois passes em três lances consecutivos.

Apoio interno

Yuri Alberto está em baixa com o torcedor, mas ainda tem moral internamente. Os companheiros gostam dele e entendem que a reação é possível.





"O centroavante recebeu um afago público do capitão Cássio e do técnico Mano Menezes. A ideia do Corinthians é fechar a contratação de Pedro Raul para diminuir a responsabilidade do atual titular. A negociação está avançada.





Tenho total confiança. Ele tem confiança de todos. Não há o que falar da qualidade dele. Ele vai mostrar que é o Yuri Alberto, um dos melhores atacantes do país", disse Cássio.