Zagueiro Rayan Ribeiro é o novo contratado do Londrina EC

Rayan Ribeiro, zagueiro de 27 anos, é a nova contratação do Londrina Esporte Clube para a temporada de 2024. O atleta chega ao Tubarão por empréstimo do Itabirito-MG até o final da Série C do Campeonato Brasileiro.





Ele é natural de Vazante-MG e iniciou a carreira no Santarritense-MG em 2015. O jogador acumula passagem por diversos clubes mineiros, e outros no futebol maranhense e alagoano. Em Minas Gerais, teve destaque no Athletic, Pouso Alegre e Itabirito, onde disputou o Campeonato Mineiro de 2024, jogou nove partidas sendo um dos líderes da equipe mineira.

Nome completo: Rayan Rodrigues Ribeiro

Data de nascimento: 02/04/1996 (27 anos)

Local onde nasceu: Vazante-MG

Altura: 1,86m

Dominância: Destro

Instagram: @rayanribeiro96

Clubes como profissional:





2024: Londrina

2024: Itabirito-MG

2023: Pouso Alegre-MG

2023: Athletic-MG

2022: Itabirito-MG

2022: Tupynambás-MG

2022: Patrocinense-MG

2021: Manchester Futebol-MG

2021: Tupynambás-MG

2021: Athletic-MG

2020: Athletic-MG

2020: Murici-AL

2019: Atlético Três Corações-MG

2019: Moto Club-MA

2018: União Luziense-MG

2018: Mamoré-MG

2017: Ipatinga-MG

2017: Mamoré-MG

2016: Arsenal-MG (sub-20)

2015: Santarritense-MG (sub-20)