Governo amplia os Jogos de Integração do Idoso para duas edições por ano

Os Jogos de Integração do Idoso (JIIDO), realizados pelo Governo do Estado, terão a partir de 2024 duas edições anuais: uma no meio do ano, na região de Maringá, e outra em novembro, no Litoral. A previsão é de participação de 2 mil pessoas em cada evento.





A novidade foi divulgada pela Secretaria do Esporte na semana do Dia Internacional da Pessoa Idosa, celebrado no domingo (1º). As ações abrangem, além do esporte, áreas de mobilidade, economia e turismo.

O secretário estadual do Esporte, Hélio Wirbiski, afirmou que ao fomentar cada vez mais os Jogos do Idoso, adaptados para esta faixa etária, o Estado incentiva a prática da atividade física, esportiva, recreativa e cultural para esse público. "Isso significa saúde, bem-estar e alegria de viver”, disse. “Neste ano os Jogos já foram um sucesso e em 2024 vamos repetir, atendendo ainda mais municípios”.





Os JIIDO são realizados pela Secretaria do Esporte e Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa. Neste ano, a 17ª edição reuniu participantes de 75 municípios no Litoral.







Mais de 2 mil atletas organizados em 692 times competiram em dez diferentes esportes: basquetebol relógio, handebol por zona, peteca, vôlei câmbio, vôlei de praia, tênis de mesa, vôlei no escuro, dominó, dama e xadrez-relâmpago.





As disputas aconteceram em Guaratuba, enquanto Pontal do Paraná funcionou como um espaço para socialização e aprendizado. Entre as atividades oferecidas houve oficinas esportivas, caminhadas na praia e jogos de tabuleiro.