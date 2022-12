Instalação de super postes no Estádio do Café será finalizada na próxima semana

A Londrina Iluminação concluiu a instalação de dois super postes no estádio do Café.





A medida paliativa é uma forma encontrada pela FEL (Fundação de Esportes de Londrina) de melhorar o sistema de iluminação do local. A segunda etapa do trabalho deve ser finalizada na próxima semana.

Foram levantados dois super postes de 20 metros de altura no fundo do gol dos vestiários. Cada um deles recebeu quatro refletores LED, direcionados para o campo. Os refletores estão a uma altura de 17,4 metros.

De acordo com a Londrina Iluminação, do lado da Ferradura do Café não haverá super postes. Serão utilizadas as torres já existentes e cada uma receberá mais oito refletores.





"Todos os refletores, tanto os dos dois super postes quanto os das duas torres, são dispositivos modernos que podem ser ajustados e direcionados conforme a conveniência, e principalmente para equilibrar uniformemente os fachos de luz no campo. Todas as áreas do campo estarão com a iluminação, portanto, devidamente equilibrada", explicou a empresa, por nota.

O anúncio das melhorias foi feito em maio e a promessa era que as torres estariam instaladas até o mês de junho para serem utilizadas ainda durante a Série B do Brasileiro, que terminou em 5 de novembro.





O Londrina volta a utilizar o estádio do Café no dia 15 de janeiro, quando enfrenta o Azuriz na estreia do Campeonato Paranaense de 2023.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.