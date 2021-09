Ladrões levam fiação do Estádio do Café às vésperas de confronto com o Coritiba

Um dos principais espaços esportivos de Londrina, o estádio do Café, na zona norte, foi alvo de dois furtos em cerca de 48 horas, deixando parte da estrutura no escuro. Nas duas ocorrências foram levados aproximadamente 400 metros de fiação elétrica. Entre a madrugada de segunda (30) e terça-feira (31), criminosos invadiram e arrombaram a sustentação do refletor que fica atrás da torcida visitante.





Além de cabos, foram furtados 20 disjuntores e 25 reatores. Já entre a terça (31) e esta quarta-feira (1º) foram subtraídos os fios dos postes no entorno da arquibancada. Pelo chão só ficaram os cabos cortados.

Os registros acontecem na véspera do jogo entre Londrina e Coritiba, pela 22ª rodada da Série B do Brasileiro, nesta quarta, às 21h30. A FEL (Fundação de Esportes de Londrina) garante que tudo estará arrumado para a partida.