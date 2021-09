Londrina EC divulga os escalados para partida contra o Coritiba

O técnico Márcio Fernandes, do Londrina Esporte Clube, escalou 23 atletas para o embate contra o Coritiba nesta quarta-feira (1º), às 21h30, no Estádio do Café, em Londrina.

Continua depois da publicidade





A partida será veiculada em tempo real pelo site do LEC, além da transmissão dos canais fechados SporTV e Premiere.





Os goleiros serão César e Dalton. Nas laterais, ficam Felipe Vieira e Luiz Henrique e Lucas Costa, Marcão, Marcondes Jr e Saimon na zaga.

Continua depois da publicidade





Meias e volantes são Bídia, Celsinho, Gegê, Jean Henrique, Jhonny Lucas, Lucas Lourenço, Matheus Bianqui, Pedro Cacho e Tárik. No ataque, o Tubarão conta com Alan Pinheiro, Caprini, Gabriel Ramos, Junior Pirambu, Marcelinho e Salatiel.

Continua depois da publicidade





Novidades

Continua depois da publicidade





Continua depois da publicidade

Em relação ao time convocado para o jogo contra o Brusque, o Tubarão tem quatro novidades:

O goleiro César, que retorna após cumprir suspensão automática diante do Brusque e o zagueiro Marcão, que volta a ser relacionado após uma partida fora.

Continua depois da publicidade





O volante Pedro Cacho também está nos relacionados após uma partida sem ser relacionado. O atacante Alan Pinheiro foi convocado pela primeira vez pelo técnico Márcio Fernandes, após ser apresentado.

Continua depois da publicidade





Há apenas uma ausência, a do goleiro Alan.





O volante Marcel recupera-se de uma cirurgia no tornozelo direito. O meio-campo Mossoró, também com uma lesão no músculo reto femoral, segue em tratamento.

Continua depois da publicidade





O meio-campo Marcelo Freitas trata uma lesão no músculo reto femoral. O atacante Victor Daniel segue em recuperação de uma cirurgia no púbis.

Continua depois da publicidade





Pendurados





O lateral-esquerdo Felipe Vieira, o volante Bidía, o meio-campo Celsinho e o técnico Márcio Fernandes estão com dois cartões amarelos na competição e estão pendurados.

Continua depois da publicidade





Ficam pendurados o goleiro Dalton, os zagueiros Augusto, Marcondes Jr e Saimon, os volantes Jhonny Lucas e Tárik, os meio-campistas Gegê, Marcelo Freitas e Mossoró e os atacantes Caprini, Junior Pirambu, Marcelinho, Salatiel e Wilker, e o auxiliar técnico Márcio Fernandes Jr.



Continua depois da publicidade





Nenhum atleta ou membro do clube alviceleste testou positivo para a Covid-19.