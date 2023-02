Procon maringaense notifica Londrina EC por diferença de preços dos ingressos contra o Maringá

De acordo com o Procon, o LEC desrespeita o Estatuto do Torcedor ao praticar valores diferentes de ingressos para a torcida local e para os visitantes em um mesmo setor. Os bilhetes para os torcedores do LEC na arquibancada custam R$ 80,00 e para os torcedores visitantes o valor é de R$ 120,00.

O Procon de Maringá notificou na manhã desta sexta-feira (10) o Londrina em razão da política de ingressos para a torcida visitante praticada pelo clube nos jogos no estádio do Café. A denúncia foi feita por torcedores maringaenses interessados em acompanhar o jogo entre Londrina e Maringá, domingo (12), pela nona rodada do Campeonato Paranaense.

"O Estatuto do Torcedor é claro em determinar que em um mesmo setor os valores não podem ser diferentes. A alegação do Londrina é que aquele setor vai exigir um efetivo maior de segurança na partida de domingo. No entanto, esta questão não tem nada a ver com preço de ingresso", afirmou Flávio Mantovani, diretor geral do Procon de Maringá.





O artigo 24 inciso 1º do Estatuto do Torcedor discorre sobre a venda de ingressos: "Os valores estampados nos ingressos destinados a um mesmo setor do estádio não poderão ser diferentes entre si, nem daqueles divulgados antes da partida pela entidade detentora do mando de jogo".

Segundo Mantovani, a denúncia chegou ao Procon através de um representante da torcida do Maringá, além da repercussão nas redes sociais. O próprio diretor revelou que comprou um ingresso através da internet com o valor mais alto praticado pelo LEC. Uma equipe do órgão esteve na sede administrativa do LEC, no estádio VGD, para fazer a notificação.





O Alviceleste recebeu uma multa cautelar no valor de R$ 44.861,00, mas pode ser isento do pagamento desde que cumpra algumas condicionantes exigidas pelo Procon. "A primeira providência é tornar os valores equivalentes tanto para este jogo quanto para os próximos, sob o risco de ter um passivo pesado na justiça em ações de torcedores", frisou Mantovani.





O Procon de Maringá também comunicou a Federação Paranaense sobre a notificação. De acordo com Mantovani, a entidade também reprova a atitude do Londrina e prometeu orientar o clube a cumprir a legislação. Procurado pela FOLHA, o Londrina, através da assessoria de imprensa, informou que os valores definidos pelo clube serão mantidos.