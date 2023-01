LEC joga segunda partida do Paranaense e perde para o Cascavel

O Londrina segue sem vencer no Campeonato Paranaense. Após empatar com o Azuriz na estreia domingo no estádio do Café, o Tubarão foi derrotado nesta quarta (18) pelo FC Cascavel por 1 a 0.





A derrota deixou o LEC na oitava colocação do estadual. Apesar de dominar a maior parte da partida, o Londrina parou nas defesas do goleiro André Luiz, na falta de pontaria e nas substituições do técnico Edinho que trocou todo o ataque que vinha incomodando o adversário.

No domingo, o LEC enfrenta o Cianorte fora de casa. O Cascavel recebe o Azuriz.





O Londrina começou a partida pressionando o Cascavel em seu campo de defesa. E deu resultado. Logo aos 9, Garraty quase marcou em um chute de longe.

Aos 14, João Paulo arriscou de fora da área e o goleiro André Luiz defendeu. E, quase ao final da primeira etapa, Victor Daniel fez boa jogada pela direita e parou em outra boa defesa do goleiro.





Já o Cascavel tentou explorar os contra-ataques sem sucesso.



A equipe londrinense seguiu pressionando o Cascavel no segundo tempo. O ataque criou várias jogadas perigosas sempre parando em defesas do goleiro André Luiz.





A partir dos 20, o técnico Edinho decidiu fazer substituições como Garraty e Victor Daniel, os destaques do time até então.





