LEC vence o Maringá no Café, se classifica em oitavo e pega o Athletico nas quartas

Em vitória convicente e partida eletrizante, o LEC (Londrina Esporte Clube) venceu o Maringá por 3x1, no Estádio do Café, na tarde desse domingo (25). Com os três pontos anotados diante da torcida, o time alviceleste termina a primeira fase com 14 pontos na oitava posição e enfrenta o Athletico em Curitiba, líder isolado do Campeonato Paranaense.





O Cianorte também terminou com 14 pontos, mas com uma vitória a mais, termina a primeira fase em sétimo e enfrentará o segundo colocado, o Coritiba. Mesmo com a derrota para o Tubarão, o Maringá ficou em terceiro na classificação geral e terá o F.C Cascavel como adversário nas quartas. Ainda se enfrentarão o Operário e Azuriz, 4º e 5º colocados, respectivamente.

Os times rebaixados são PSTC, que perdeu para o Azuriz por 1 a 0 neste domingo, e o lanterna Galo Maringá, que encerrou o campeonato também com derrota por 2x1 contra o Operário. O Andraus e o São Joseense, escaparam da zona da degola do estadual.





O JOGO

Nos primeiros minutos da partida, o Maringá começou pressionando, com bom chute de Caíque Silva, aos 11. Na sequência, o Londrina passa a dominar e dar perigo ao adversário. Aos 25 minutos, Everton sofreu pênalti para o LEC. Rafael Longuine bateu e desperdiçou após defesa com pé do goleiro maringaense Dheimison.

O Tubarão continuou chegando na área e converteu aos 42. Peu fez boa jogada e serviu Calyson, que chutou forte e abriu o placar. O Londrina quase ampliou aos 49, em finalização de Rafael Longuine para defesa do goleiro, e aos 50, em bomba de Thiago Ennes que acertou a trave.





Aos 27 minutos do 2º tempo, Rafael Longuine joga na medida para Marthã. O meia sobe de cabeça na primeira trave, manda para o gol e amplia o placar.

O Londrina seguiu procurando o ataque e aos 40 minutos, o atacante Everton faz um gol de cavadinha depois da bola sobrar na área em cruzamento de Longuine.





No segundo tempo o jogo ficou mais acirrado e o juiz distribuiu três cartões amarelos, dois foram anotados para os visitantes e um para o volante alviceleste Riquelmy, que foi substituído pelo técnico Émerson Avila na sequência.



Na reta final da partida, aos 44', o Maringá desconta o placar com gol de cabeça de Mirandinha dentro da área.

