Londina EC joga mal e é goleado pelo Ypiranga na estreia no Café pela Série C

O primeiro jogo do Londrina no estádio do Café pela Série C do Brasileiro entra na lista daqueles a serem esquecidos.





Numa tarde de domingo (28) em que faltou de tudo, principalmente qualidade, o Tubarão foi massacrado e acabou goleado pelo Ypiranga por 4 a 0.

Metade dos gols do Canarinho foram marcados na primeira etapa e o restante no segundo tempo.





O máximo que o LEC conseguiu para tentar animar os menos de 1.800 torcedores foi uma bola na trave.

O fatídico resultado fez o Alviceleste perder, pelo menos, sete posições. Com apenas um ponto, pode entrar na zona de rebaixamento, já que a rodada termina apenas nesta segunda-feira (29).





O próximo compromisso do LEC é somente na próxima segunda (6), às 20h, contra o CSA, em casa.

DIFICULDADES





Os visitantes se sentiram à vontade no Norte do Paraná e dominaram as ações iniciais. Com apenas três minutos, gol do Ypiranga.

Em jogada pela direita, a defesa alviceleste cortou, porém, a bola sobrou para Alisson Taddei, que sozinho, mandou uma bomba para a rede, sem chance para Arthur.





A partir dos dez minutos o LEC começou a se encontrar e minimamente ameaçar.

A oportunidade veio aos 30 minutos, no entanto, Rafael Longuine desperdiçou. Ainda apresentando muitas dificuldades defensivas e ofensivas, o Londrina viu o time de Erechim (RS) aumentar a vantagem aos 32.





Em cobrança de falta, Willian Gomes colocou a bola direto no gol. No finalzinho quase o Canarinho fez, mas parou em Arthur e na má pontaria dos atacantes.





Everton Moraes teve tempo de descontar e Alexsander colocou para escanteio. O Tubarão saiu vaiado do primeiro tempo.





