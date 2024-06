Londrina EC encaminha acordo e está prestes a anunciar novo meia e novo zagueiro

O Londrina está perto de anunciar mais dois reforços para a disputa da Série C. O Alviceleste tem negociações adiantadas com o zagueiro Rayan e o meia Gustavo França, ambos indicados pelo técnico Claudinei Oliveira.







O acordo com Gustavo França está bem encaminhado e o atleta já acertou a rescisão com o Guarani para fechar com o Tubarão. O meia, de 26 anos, foi dirigido pelo técnico londrinense no time de Campinas na disputa do Campeonato Paulista deste ano.

França fez só sete jogos pelo Guarani na temporada e está fora dos planos do clube para o restante da Série B. O jogador teve passagens ainda por Portuguesa, Paraná Clube, ABC e Figueirense, onde em 2023 atuou em 31 jogos e marcou sete gols.





O zagueiro Rayan também tem vínculo com o Guarani e trabalhou com Claudinei Oliveira. O experiente zagueiro de 34 anos participou de 14 partidas pelo Bugre este ano. Em 2022 e 2023, somou mais de 50 jogos pelo Criciúma.





O zagueiro jogou ainda no Santo André, São Bernardo, Ferroviária, Ponte Preta e Red Bull Bragantino.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: