Londrina EC encara o Caxias neste sábado com a obrigação de vencer

O Londrina tem neste sábado (20) a primeira final das seis que irá fazer na reta decisiva da Série C para buscar a sua classificação para a segunda fase. Só a vitória interessa no confronto diante do Caxias, às 17h, no estádio do Café, pela 14ª rodada do Brasileiro.





Só o resultado positivo garante a permanência do Tubarão no G8. Apesar de ser o sexto colocado, com 20 pontos, a diferença na pontuação é pequena para os demais rivais que lutam por uma vaga na fase decisiva.

Do Ypiranga, sétimo colocado, com 19 pontos, a diferença para o CSA, 13º colocado, é de apenas cinco pontos. Por isso, cada tropeço daqui para a frente pode deixar o Alviceleste fora do G8 e em situação delicada na busca pela classificação.





Além do Caxias, o Londrina receberá ainda no Café o Floresta e o Náutico. Se somar os nove pontos em casa, o Tubarão estará muito próximo da vaga no quadrangular final. Para isso, terá que melhorar seu desempenho como mandante. O LEC é apenas o 12º melhor mandante da Série C, com 47% de aproveitamento e não vence em casa há duas partidas.





Na teoria, o Caxias é o adversário ideal para o Londrina volta a vencer diante do torcedor, algo que não acontece desde 8 de junho - 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa. O time gaúcho ainda não venceu como visitante, tem somente duas vitórias no campeonato e ocupa a penúltima colocação do Brasileiro, com nove pontos. No entanto, vem de vitória na última rodada, 3 a 0 sobre a Aparecidense. O Caxias voltou a ganhar após sete rodadas.





