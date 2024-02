Londrina EC tem pior início de Paranaense desde que voltou para a Primeira Divisão

A péssima campanha do Londrina até aqui no Campeonato Paranaense é a pior dos últimos 12 anos.





Ainda sem vencer na competição após seis rodadas, o Tubarão tem o início mais fraco de Estadual desde que voltou para a Primeira Divisão. Na zona do rebaixamento, o Alviceleste tem confronto decisivo nesta quarta-feira (7) contra o PSTC, em Alvorada do Sul.

Em 2011, início da gestão da SM Sports, o LEC foi campeão da Divisão de Acesso e retornou à elite paranaense após a queda em 2009. No primeiro ano após a volta, o Londrina teve 27% de aproveitamento nas seis rodadas iniciais: uma vitória, dois empates e três derrotas.





Nesta temporada, o LEC tem 22% de aproveitamento: quatro empates e duas derrotas.

A melhor campanha do Alviceleste neste período foi em 2015 e 2016, com 72% de aproveitamento. Nas seis primeiras rodadas, o Tubarão acumulou quatro vitórias, um empate e uma derrota.





No ano passado, quando o Londrina terminou o Paranaense em 10º lugar, a pior posição desde a volta para a elite, o clube conquistou 33% dos pontos disputados: uma vitória, três empates e duas derrotas.

Neste período de 12 anos, a única temporada que o Londrina também não venceu nas seis rodadas iniciais foi em 2021. No ano em que o Tubarão seria campeão paranaense pela quinta vez, foram seis empates nos seis primeiros jogos e aproveitamento de 33%.





Com apenas quatro pontos, o LEC ocupa a 11ª colocação, na zona do rebaixamento. O duelo com o PSTC é confronto direto, já que a equipe de Alvorada tem a mesma pontuação e está em 10º lugar. Faltam apenas cinco rodadas para o término da primeira fase.





Além do PSTC, o Londrina enfrenta ainda fora de casa o Andraus e recebe no estádio do Café Athletico, Maringá e Azuriz.





