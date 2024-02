Londrina EC repete política de contratações do passado e vê ameaça no Paranaense

O fim da parceria com a SM Sports trouxe uma nova esperança para o torcedor do Londrina em 2024. No entanto, o início do trabalho da Squadra Sports repete erros da antiga parceira e já coloca em risco o desempenho e os objetivos na temporada.





Ainda sem vencer e na zona do rebaixamento do Campeonato Paranaense, o Tubarão tem pouco tempo para reverter o quadro e se fortalecer para a disputa da Série C, prioridade no ano.



Depois de fechar o último ano com apenas oito vitórias em 50 jogos, o LEC ainda não sabe o que é ganhar em 2024. Em cinco partidas no Estadual são dois empates e três derrotas, a última para o até então lanterna Galo Maringá, por 2 a 1, em pleno estádio do Café.





Com três pontos - 20% de aproveitamento -, o Tubarão caiu para a penúltima colocação.

A péssima campanha é um retrato do mau planejamento feito para a temporada. Foram apenas 15 dias de preparação até a estreia, contratações em quantidade - foram 14 até aqui - e de qualidade duvidosa e aposta em jogadores desconhecidos e fora de forma. Nada muito diferente do que vinha sendo praticado pela SM Sports nos últimos anos da parceria.





Para o técnico Emerson Ávila, uma série de situações têm contribuindo para este início tão ruim do Londrina dentro de campo.

"Desde o começo sabíamos que teríamos muitas dificuldades em razão do pouco tempo de treino, da chegada de muitos jogadores vindos de um período longo de inatividade, de enfrentarmos adversários muito mais prontos", apontou.





Faltando apenas seis jogos e menos de um mês para o fim da primeira fase do Paranaense - a última rodada será disputada no dia 25 de fevereiro -, dificilmente o Londrina conseguirá reforços de qualidade neste momento da temporada e a alternativa será mesmo buscar uma melhora de produção do atual elenco.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: