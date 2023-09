Londrina EC tem retorno de lateral e desfalque no meio-campo

O técnico Roberto Fonseca tem mais um treino nesta quarta-feira para definir o Londrina para o confronto com o Sampaio Corrêa, na quinta-feira (28), às 21h30, no estádio do Café, pela 30ª rodada da Série B. O treinador tem uma dúvida na lateral-direita e desfalque no meio-campo.





Em relação à derrota para o Sport, a novidade é o retorno do lateral Ezequiel, que estava suspenso. Em Recife, quem jogou foi Lucas Mendes, que fez a sua estreia e foi substituído no segundo tempo. A dúvida de Fonseca é se mantém o último reforço ou promove o retorno de Ezequiel.

Mendes fazia bom jogo na Ilha do Retiro, mas cometeu erro grave no segundo gol do Sport. Titular na maior parte da Série B, Ezequiel tem sido muito criticado pela torcida.





No meio-campo, o volante Moisés está suspenso. Na Ilha do Retiro, o escolhido para começar como titular por Roberto Fonseca foi Rodrigo. Mas o jogador, que pertence ao Vasco, foi mal e acabou saindo no intervalo para a entrada de Moisés.





A dúvida do treinador é se mantém Rodrigo ou busca outra opção no elenco, que pode ser Garraty. No ataque, deve ser mantido o trio Paulinho Moccelin, William Barbio e Iago Dias.







