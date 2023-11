Londrina EC vai ser dirigido por filho de Fonseca na última rodada da Série B

O técnico Roberto Fonseca se despediu do comando do Londrina na derrota por 1 a 0 para o Novorizontino, na sexta-feira (17), pela penúltima rodada da Série B. Roberto Fonseca Júnior, seu filho e auxiliar, irá comandar o LEC na despedida do Brasileiro, no sábado (25), diante do Botafogo, em Ribeirão Preto.





Sem uma definição por parte do Londrina a respeito da sua continuidade no clube em 2024, Fonseca tem recebido sondagens e deve voltar a trabalhar no futebol paulista no ano que vem. O treinador falou em tom de despedida na sexta-feira.

Publicidade

Publicidade





"Se eu tiver uma sequência aqui eu fico para este último jogo, mas se eu optar por outro lugar eu devo abrir espaço para o próprio Júnior (Roberto Fonseca Júnior) comandar", frisou o treinador, que encerrou sua sexta passagem pelo LEC com 10 partidas, sendo um vitória, cinco empates e quatro derrotas.





O Tubarão termina a sua participação na Série B no sábado (25), contra o Botafogo, em Ribeirão Preto, às 17h.

Publicidade





O próprio Fonseca ressaltou que o momento é difícil para alguma definição sobre o próximo ano porque nem a direção do Londrina sabe o que irá acontecer em 2024.





"Eu recebi algumas propostas, mas abri mão pelo compromisso que tinha com o Londrina, que era até o momento que a gente definisse a nossa situação na Série B. Diante disso eu nem faria este jogo com o Novorizontino, mas resolvemos permanecer e agora até o começo desta semana eu tenho que definir o que vou fazer em 2024".





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: