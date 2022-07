Londrina E.C vence Náutico fora de casa e sobe para 5º

Pela primeira vez nesta Série B do Brasileiro o Londrina conseguiu, na noite deste sábado (23), duas vitórias consecutivas na competição. E foi em grande estilo. Jogando no estádio dos Aflitos, em Recife, o LEC jogo mal nos 45 minutos iniciais, saiu atrás, porém, acordou no segundo tempo e fez dois com Douglas Coutinho. O resultado foi 2 a 1 em cima do Náutico, que segue mergulhado na crise e na zona de rebaixamento.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Foi o terceiro triunfo do Tubarão fora de casa no campeonato. Os três pontos ajudaram o LEC a diminuir a distância para o G4. A equipe chegou à quinta colocação, com 29 pontos, cinco a menos que o Bahia, último time do grupo do acesso. O Londrina terá a semana cheia, já que o próximo duelo será somente no sábado (30), contra o Criciúma, no Café, às 16h. Douglas Coutinho foi o autor dos dois gols do Tubarão.

Continua depois da publicidade





Leia mais na FOLHA DE LONDRINA





FICHA TÉCNICA





Continua depois da publicidade

NÁUTICO 1: Lucas Perri; Thiago Ennes, Wellington, Bruno Bispo e João Lucas; Jobson, Souza, Victor Ferraz (Luis Phelipe) e Richard Franco (Luís Felipe); Jean Carlos (Jonathas) e Kieza (Robinho). Técnico: Elano





LONDRINA 2: Matheus Nogueira; Denilson, Augusto (Luis Mandaca), Gustavo Vilar e Alan Ruschel; João Paulo, Jhonny Lucas (Jean Henrique), Gegê e Caprini (Luan); Douglas Coutinho (Eltinho) e Gabriel Santos (Matheus Lucas). Técnico: Adilson Batista





Gols: Kieza aos 32 minutos do 1º tempo; Douglas Coutinho aos 12 e 26 minutos do 2º tempo

Estádio: dos Aflitos, em Recife (PE)





Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa (PI)