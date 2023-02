Londrina Esporte Clube demite segundo técnico em menos de 20 dias

Em menos de dois meses do início da temporada o Londrina viu ruir todo o seu planejamento neste começo de 2023.





A queda precoce e vexatória na Copa do Brasil e a campanha decepcionante no Campeonato Paranaense levantam uma grande dúvida de como o clube chegará para a disputa da Série B, a competição mais importante do ano, que começa no dia 15 de abril.

A demissão do técnico Omar Feitosa, 18 dias após ter assumido, foi apenas mais um capítulo da desorganização e da falta de rumo que o clube vive neste momento.





Mesmo em viagem aos Estados Unidos, o gestor Sérgio Malucelli demitiu o treinador depois da derrota por 4 a 2 para o Nova Mutum-MT, que culminou na terceira eliminação seguida na primeira fase da Copa do Brasil.



Feitosa foi anunciado no dia 6, quando substituiu Edinho, que havia sido alçado ao time principal em dezembro, mas resistiu a somente sete rodadas no cargo.





Indicado pelo técnico Cuca, amigo pessoal de Malucelli, Omar Feitosa dirigiu o LEC em apenas quatro partidas, com uma vitória diante do Foz do Iguaçu, empate com o Maringá e derrotas para o Coritiba e Nova Mutum.







