Londrina garante vagas nas semifinais dos Jogos da Juventude do Paraná em quatro modalidades

Anfitriã das fases finais dos JOJUPs (Jogos da Juventude do Paraná), Londrina garantiu vaga nas semifinais nas seguintes modalidades coletivas: basquete, futsal e handebol feminino e vôlei masculino e feminino. O vôlei de praia ficou em terceiro lugar no feminino.





Os jogos estão sendo disputados na cidade desde a última sexta-feira (29), reunindo mais de 2.700 pessoas, entre atletas, treinadores e comissão técnica, de 83 cidades do Estado, somando 233 equipes. A última fase, com semis e finais, acontece nos próximos dias 19, 20 e 21 de outubro, também em Londrina.

Neste fim de semana, foram disputadas 15 modalidades: atletismo, badminton, basquetebol, ciclismo, futsal, ginástica rítmica, handebol, handebol de praia, natação, rugby, tênis, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia e xadrez. No próximo serão atletismo, ciclismo, handebol de praia, natação, rugby e tênis.





“Os jogos em Londrina aproximam a comunidade esportiva, torcida. Muitas pessoas não são familiarizadas com o esporte e ficam mais inteiradas. Além disso, trabalha as nossas equipes, que vão ganhando experiência. Os jogos da juventude são muito fortes no Paraná. Vários atletas saíram dos jogos para a seleção de diversas modalidades”, avaliou o presidente da FEL (Fundação de Esportes de Londrina.





