A equipe do Londrina Handebol Feminino estreia no Campeonato Paranaense neste fim de semana, com jogos no sábado (23) e domingo (24) , na cidade de Umuarama, para a disputa da primeira etapa. A equipe londrinense ficou com a medalha de bronze em 2023.





A estreia do time Alviceleste será contra UniCesumar/Águas de Sarandi/P. Sup./ASH, equipe que disputou a Liga Nacional em 2023. No segundo jogo do final de semana, irá enfrentar a dona da casa, a P.M. Umuarama/ AHDU, que foi campeã da Chave Prata e se reforçou bem para 2024.

Os dois jogos serão transmitidos pelo canal Handebol Londrina, no Youtube.





A expectativa da equipe londrinense, sob o comando do técnico e coordenador Vinícius Garcia, é chegar à final do Estadual e manter a crescente da equipe dentro do Estado.