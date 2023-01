Londrina lança pacote de ingressos para o Paranaense

O Londrina inicia na quinta-feira (12) a venda de um pacote promocional de ingressos para o Campeonato Paranaense.





O Tubarão fará seis partidas em casa na primeira fase e o torcedor pode adquirir bilhetes do setor de arquibancada e de cadeiras, com a possibilidade de pagar a vista ou parcelado.

A estreia do LEC no Estadual será no domingo (15) diante do Azuriz, às 16h, no estádio do Café.





O pacote para os ingressos de arquibancada vai custar R$ 150 ou R$ 180, divididos em três vezes. Nas cadeiras cativas, os valores serão de R$ 240, à vista, ou R$ 280, parcelado. Para as mulheres o pacote terá preço único de R$ 50, mas com acesso apenas para o setor de arquibancada.

A venda vai acontecer exclusivamente na Tubastore, a loja oficial do LEC, da Gleba Palhano.





Além do pacote, o torcedor terá a possibilidade de comprar ingressos avulsos para as partidas no Café.







