Londrina prepara pacote de reforços "com rodagem" para a Série B

O Londrina tem uma lista de jogadores para serem apresentados nos próximos dias como reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B.





A maioria dos nomes está em atividade e vem do futebol paulista. As contratações chegam com o aval do técnico Alexandre Gallo.

Publicidade

Publicidade





Depois da péssima campanha no Paranaense e na Copa do Brasil, a direção alviceleste prometeu uma reformulação geral no plantel.





O número de saídas ainda é pequeno - só foram liberados o zagueiro Thawan, o lateral Wendel, o volante Léo Pettenon e o centroavante Halef Pitbull -, mas as chegadas serão muitas. Ao menos nove jogadores já estão apalavrados com o LEC. A maioria dos novos reforços estava jogando em São Paulo.





O perfil dos atletas estabelecido pelo clube tem como premissa jogadores experientes em disputar a Série B.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: