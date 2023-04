Na expectativa de bom resultado, Tubarão cai perante a Chape na série B

Longe de repetir a atuação da estreia, o Londrina conheceu de forma dura a primeira derrota na Série B ao ser goleado pela Chapecoense por 3 a 0, neste domingo, na Arena Condá, em Chapecó. Não foi um passeio, como o placar sugere, mas é fato que o Tubarão foi punido por suas falhas defensivas, desperdiçando a oportunidade de conseguir uma arrancada neste início de competição após largar com vitória sobre o ABC-RN, no Café.





O LEC sucumbiu na partida depois de levar o primeiro gol, aos 7 minutos do segundo tempo, em cabeceio de Cristiano sem marcação. Até então, a partida estava equilibrada, tendo como tônica no primeiro tempo a Chape arriscando mais em chutes de fora da área e o Londrina perdendo duas boas chances de frente para o gol, uma com Higor Leite, aos 19 minutos, e outra com Hugo Cabral, aso 49.

Ainda na primeira etapa, o LEC teve um pênalti bem anulado pela arbitragem com auxílio do VAR. Salomão provocou o choque com o marcador em lance pela esquerda da área, e o juiz erroneamente havia marcado a infração. Ele voltou atrás após consulta ao árbitro de vídeo.





Logo em seguida ao gol que abriu o placar, em lance em que a defesa londrinense assistiu ao cabeceio de Cristiano na segunda trave em cobrança de falta, Gallo resolveu colocar de uma vez só Matheus Lucas e Clinton, em lugares de Hugo Cabral e Vinicius Barata, respectivamente, numa tentativa de forçar as jogadas aéreas. Mas não deu resultado.

Aos 12', a Chapecoense ampliou num lance fortuito: Dudu Vieira pegou a sobra de fora da área e chutou, Xandão tentou tirar e desviou contra o gol, no contrapé de Lucas Frigeri.





O LEC teve a chance de diminuir aos 19 minutos, em cabeceio perdido por Matheus Lucas de frente para o gol.

Aos 24', Gallo promoveu a estreia do atacante Iago Dias em lugar de Higor Leite.





Cinco minutos depois, a Chape definiu o placar. Em mais uma falha da defesa, Felipe Ferreira cabeceou sozinho entre os zagueiros em cruzamento à meia altura de Cristiano. Aos 36 minutos, Caio Mancha, que entrara em lugar de Paulinho Moccelin, perdeu a última grande chance de o Londrina descontar, ao cabecear na frente do gol, exigindo boa defesa de Airton.

A Chape, que na estreia havia perdido fora de casa para o Mirassol, ainda teve a chance de fazer o quarto aos 46, em arrancada de Cazonatti, mas Lucas Frigeri, o único bom jogador do LEC na partida, salvou.





Fim de jogo. A Chapecoense devolveu os 3 a 0 que havia sofrido para o Tubarão no primeiro turno da Série B do ano passado, em Chapecó.





E o Londrina terá que buscar a reabilitação na próxima sexta, dia 28, quando enfrentará o Vitória em Salvador.





