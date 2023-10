Na reta final, Série B do Brasileirão tem disputa acirrada por acesso e contra rebaixamento

Faltando cinco rodadas para terminar, a Série B promete muita emoção nesta reta final tanto na briga pelo acesso quanto na luta contra o descenso. Em uma das edições mais equilibradas dos últimos anos, ao menos 17 equipes ainda buscam objetivos dentro da competição.





Na parte de cima, na disputa por uma vaga na Série A em 2024 o Vitória está quase lá. Com 64 pontos, o time baiano lidera a Série B com cinco pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Sport.

O Leão da Barra é o time que mais ganhou - soma 20 vitórias - e, de acordo com o site Infobola, tem 99% de chances de acesso. O percentual é o mesmo apontado pela Universidade Federal de Minas Gerais. De acordo com os dois institutos, 64 pontos é a pontuação mínima para subir à primeira divisão.





O atual G4 tem ainda outros dois rubro-negros, Sport e Atlético Goianiense, com 59 pontos cada, e o Juventude, 56. O percentual de possibilidade de acesso para estas equipes é de 77%, 80% e 47%, respectivamente.

Matematicamente, outras seis equipes ainda aspiram a uma vaga no G4. Começando pelo Guarani, quinto colocado, com 55 pontos, passando por Criciúma, com 54, Novorizontino e Mirassol, com 53, Vila Nova, 51, e CRB, 49.





O time alagoano, adversário do Londrina no domingo (29), no estádio do Café, perdeu o confronto direto com o Criciúma jogando em casa, na última rodada, e ficou mais longe da briga pelo acesso, mas ainda mantém chances de subir.

REBAIXAMENTO





Na parte de baixo da classificação, a disputa também está acirrada. O lanterna ABC, com 20 pontos, já está rebaixado. Mesmo que vença os últimos cinco jogos, chegaria a 35, pontuação insuficiente para escapar.





O Londrina, com 26, só escapa por um milagre. Teria que somar os 15 pontos ainda em disputa e depender de outros resultados. As projeções matemáticas apontam que o LEC tem 99% de chance de cair. Os últimos cinco jogos do Tubarão serão contra CRB (C), Guarani (C), Vila Nova (F), Novorizontino (C) e Botafogo (F).





