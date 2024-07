Em rodada perfeita, Londrina EC abre vantagem na briga pela classificação

O Londrina comemora uma rodada perfeita da Série C e a vantagem conquistada na briga pela classificação para a segunda fase. O Tubarão fez a sua parte ao vencer o Caxias e viu os principais concorrentes a uma vaga tropeçaram .





Faltando cinco jogos para o término da primeira fase, o Alviceleste tem quatro pontos a mais que o nono colocado, primeiro time fora da zona de classificação.



Os 2 a 0 sobre o Caxias deixaram o LEC mais próximo da classificação para o quadrangular final. O triunfo diante dos gaúchos levou o Tubarão para 23 pontos, mantendo a sexta posição. O time voltou a ganhar no Café após dois empates seguidos.





Faltando cinco jogos para o término da primeira fase, o Alviceleste projeta conquistar mais sete pontos para carimbar a classificação .

O Londrina abriu quatro pontos de vantagem do nono colocado, o Figueirense. O time catarinense, em um confronto direto com o Tombense, empatou por 1 a 1, em Minas Gerais. O Tombense aparece em sétimo lugar, com 20. Outro concorrente direto que não ganhou na 14ª rodada foi o Ypiranga.





O time gaúcho perdeu para o Volta Redonda por 3 a 0 fora de casa e estacionou nos 19 pontos, em oitavo lugar. O Ypiranga, no entanto, tem ainda três jogos atrasados. O Náutico, que tenta uma vaga no G8, empatou em casa com o vice-líder Athletic, por 2 a 2, e segue em 10º, com 17.





O ABC que também poderia chegar a 19, perdeu para o líder Botafogo por 1 a 0 e permanece longe do G8.





