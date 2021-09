UEL abre inscrições para aulas de Mat Pilates

O Nafi (Programa de Atividade Física), do Cefe ( Centro de Educação Física e Esporte ) da UEL (Universidade Estadual de Londrina), abriu inscrições para aulas de Mat Pilates, que serão de modo on-line ou presencialmente.





Serão abertas três turmas, uma que se encontrará fisicamente no câmpus universitária e duas no ambiente virtual. Interessados em participar podem se inscrever até o dia 20 de outubro na página da FAUEL (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL). A taxa é única, com custo de R$ 120,00.

Para confirmar a inscrição, é necessário enviar o comprovante de pagamento para o e-mail [email protected] .O Mat Pilates é uma versão do Pilates, onde os exercícios são praticados apenas no MAT (tapete no chão), sem equipamentos.



Aulas: presencial e online





As atividades da turma presencial de Mat Pilates, com a professora Ana Célia Diniz, serão na sala 901 do CEFE, às segundas e quartas-feiras, das 12h15 às 13 horas.

Para participar das aulas, é obrigatório o uso de máscara, garrafa de água individual e distanciamento. A NAFI também recomenda que os alunos cheguem alguns minutos antes e não permaneçam no local após o término da aula.





Os vestiários e bebedouros estarão fechados e serão disponibilizados álcool em gel, panos para limpeza e medidor de temperatura.





Já as aulas de Mat Pilates on-line, com Tairine Cristina da Silva, serão em dois horários: às terças-feiras e quintas-feiras, das 7h às 7h50 e das 12h10 às 13 horas. É necessário ter ao menos dez alunos em cada uma das turmas. As aulas serão transmitidas pelo Google Meet.





Mais informações podem ser obtidas através do e-mail [email protected] .