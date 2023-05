'Novo' Moringão de Londrina agrada ao público e às jogadoras

Reaberto ao público após uma reforma que durou quase quatro anos, o Moringão tem agradado ao público de Londrina e também aos atletas. O repaginado ginásio de esportes ganhou nova quadra, novo telhado e nova iluminação e esta semana abriga a 30ª Taça Brasil de Futsal Feminino.





A primeira competição após a reforma do Moringão começou ontem e se estende até dia 28 com 14 equipes de 13 estados brasileiros. Foram sete partidas no primeiro dia da competição e as jogadoras aprovaram a nova quadra do ginásio. O piso, em madeira, é o que tem de mais moderno atualmente e pode ser removido para a realização de eventos não esportivos.

"A quadra é ótima, e o piso, perfeito. Está um pouco ainda escorregadia, mas acredito que é por ser nova. Mas não tem do que reclamar de uma quadra como esta", frisou a ala Cris Everlin, da Associação Resenhas, de Rio Verde (GO), que estreou vencendo o Praia Clube, de Uberlândia (MG), por 4 a 2.





O técnico da equipe goiana, César Paraíba, ressaltou também a qualidade da iluminação e da estrutura de vestiários e de acomodação para o público. "A estrutura do ginásio é muito boa e esperamos que a vitória na estreia nos ajude a buscar a nossa classificação para a segunda fase, que é o nosso principal objetivo na competição", frisou o treinador que está há cinco anos a frente do projeto do futsal feminino em Goiás.





