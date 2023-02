Novo técnico do LEC cita legado de Edinho e projeta time com nova postura

O técnico Omar Feitosa tem a missão de mudar a forma do Londrina jogar com pouco tempo de trabalho. O novo comandante estreia nesta quinta-feira (9), no confronto decisivo com o Foz do Iguaçu, no estádio do ABC, na fronteira.





O treinador reconheceu que o prazo é pequeno, mas garantiu ser possível fazer ajustes para o time melhorar e voltar a vencer.



Na entrevista coletiva de apresentação na terça-feira (7), no CT da SM Sports, Feitosa revelou que estava acompanhando o Campeonato Paranaense e que viu o LEC fazer bons jogos, apesar dos resultados ruins.





"Assisti a bons jogos do Londrina e jogos que não era para perder. Algumas circunstâncias levaram o clube a esta situação na competição. Resultados ruins, jogadores machucados e isso abaixa muito a autoestima da equipe e também individualmente. A primeira coisa a fazer é resgatar esta autoestima", afirmou.



Omar Feitosa citou que não haverá muitas mudanças na formação para começar o jogo em Foz e a base será mantida. Uma alteração de obrigação será na lateral direita. Ezequiel está suspenso e Léo Morais segue machucado.





Sem um jogador da posição, o volante Léo Pettenon pode ser improvisado no setor.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: