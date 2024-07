Ana Sátila avança para as semifinais na prova do K1 da canoagem slalom

O frio e a chuva não deram trégua, mas não arrefeceram o ímpeto de Ana Sátila na prova eliminatória do K1 (caiaque), na abertura das competições de canoagem slalom dos Jogos Olímpicos Paris 2024. Ana, que aos 28 anos disputa a sua quarta edição dos Jogos, avançou para as semifinais com o tempo de 96s88, chegando na 14ª posição entre 25 competidoras. Tanto a fase de semifinais quanto as finais serão disputadas neste domingo, 28/7, a partir das 10h30 (horário de Brasília).



“Estrear nos Jogos Olímpicos é sempre difícil, mas desta vez eu me senti muito bem, relaxada e preparada, e acho que fui bem. Agora é descansar, guardar toda a energia para amanhã (domingo, 28/7), analisando todos os detalhes da prova e ver onde eu posso melhorar”, comentou a canoísta – as semifinais são disputadas pelas 22 melhores classificadas da eliminatória, e as finais pelas 10 melhores das semifinais.



Antes de Ana, Pedro Gonçalves, na C1 (canoa simples), foi o primeiro canoísta da slalom brasileiro a competir. Na primeira descida da prova classificatória, completou o percurso com o tempo de 111s07, terminando na 18ª posição, mas sofreu uma penalidade na segunda descida, ficando de fora das semifinais.





“Estava dentro do planejado, de usar essa prova como uma espécie de treinamento para as seguintes. E o objetivo foi cumprido, que era o de estrear nos Jogos com um treino de luxo, vamos dizer assim, mas sentindo o calor das arquibancadas, mesmo com chuva. Agora é descansar e focar no caiaque”, explicou o canoísta, que volta às competições na terça-feira, 30, desta vez pela K1 (caiaque simples).

