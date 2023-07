APVE Londrina Basketball leva ouro em todas as categorias no Paranaense de Basquete 3X3

O fim de semana foi de muitas conquistas para as equipes da APVE Londrina Basketball nas disputas da segunda etapa do Campeonato Paranaense de Basquete 3X3 em Paranaguá (Litoral). Os times londrinenses conquistaram o ouro em todas as categorias possíveis: as equipes masculinas e femininas das categorias, sub-18, sub-23 e adulto.





Na categoria adulto, o quarteto campeão masculino teve os atletas Felipe Mathias, Jean, Felipe Esteve e Nathal.

Na disputa feminina adulta, a APVE Londrina Basketball entrou na disputa com 2 times. Karlen, Camila, Amanda e Daniele foram as campeãs e a equipe formada por Milena, Thalita, Carol e Gaby Santos ficou com a terceira colocação.





Nas categorias de base, o time formado por Felipe Mathias, Jean, Felipe Esteves e Kauan foi o campeão na categoria sub-23. Não houve disputa feminina sub-23.

Entre os competidores sub-18, os londrinenses Miguel, Jonathan, João Paulo e Thiago subiram ao lugar mais alto do pódio. Na disputa feminina sub-18, Camila, Amanda, Daniele e Mikaely foram as vencedoras.





"Foram ótimos resultados pensando na sequência dos campeonatos. Reafirmamos nossa posição nos Jogos de Aventura e Natureza e ganhamos pontos no ranking da Federação Paranaense de Basketball. Ainda restam duas etapas, que serão disputadas em outubro, nas cidades de Jacarezinho e Terra Rica", afirma o diretor da APVE Londrina Basketball, Marival Mazzio Junior.





Os primeiros colocados da competição estadual garantem classificação para o circuito Sul-Brasileiro do Campeonato Brasileiro de Basquete 3X3, que será em Santa Catarina, em novembro. Ainda não há definição de local e datas do circuito regional.