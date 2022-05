Atletas de Londrina na seleção brasileira batem recorde nos Jogos Sul-Americanos da Juventude

Foi mais um fim de semana daqueles para ficar na história da equipe Londrina/FEL/IPEC de atletismo. A conquista de sete medalhas nos Jogos Sul-Americanos da Juventude Sub-18 com a seleção brasileira escreve uma das páginas mais brilhantes da trajetória do projeto, criado há 22 anos em Londrina.



Quatro ouros, uma prata e dois bronzes, um novo recorde da competição estabelecido, uma classificação para Mundial. E ainda dois treinadores londrinenses integrando a comissão técnica brasileira, campeã geral do atletismo na competição. “Acreditamos muito que o trabalho é capaz de nos levar momentos que sempre sonhamos. E todos os dias batalhamos muito para isso, então tudo isso tem um valor muito grande para todos da nossa equipe. É uma competição internacional, onde estão somente os melhores de cada país, então esses resultados nos enchem de orgulho”, destacou o técnico Gilberto Miranda.



A londrinense Júlia Rocha Ribeiro mostrou mais uma vez porque é considerada uma das grandes promessas do atletismo nacional. Aos 16 anos, a jovem que há três semanas sagrou-se campeã brasileira sub-20 dos 400 metros rasos conquistou três medalhas para o Brasil na competição. Foi ouro nos 400 metros e no revezamento 4 x 400 metros misto, e prata nos 200 metros. De quebra garantiu índice para disputar o Mundial Sub-20, entre 1º e 6 de agosto, em Cáli, na Colômbia.



“Difícil encontrar palavras para descrever esse momento que estou vivendo. Só sei que é fruto de muita dedicação, muita entrega, trabalho junto com a equipe e meu técnico (Gilberto Miranda). Foi muito especial, e tem muita coisa por vir ainda. Quero seguir trabalhando e focada para poder evoluir ainda mais”, disse a jovem, que na próxima quarta-feira (11) já embarca para representar o Brasil na Gymnasíade, a maior competição estudantil do planeta.



Paulo Henrique Romualdo foi outra sensação da competição. Depois de sofrer uma lesão no dia anterior, ele mostrou garra e superação para vencer e marcar o novo recorde (13seg72) da competição nos 110 metros com barreiras, numa prova forte e disputada. “Foi algo mágico. Me preparei muito para esse momento e deu tudo certo. Estou muito feliz de poder ajudar o Brasil a conquistar um título tão importante. É um momento que vai ficar marcado para sempre na minha vida, minha primeira grande conquista”, vibrou o atleta de 17 anos. Ele também integrou o revezamento 4 x 400 metros misto e foi campeão ao lado de Júlia.



A londrinense Bianca Davi de Souza, também treinada por Gilberto Miranda, conquistou a medalha de bronze na prova dos 2000 metros com obstáculos, mesmo resultado alcançado por Luís Felipe Abílio Barbosa no lançamento do martelo. Grande resultado do lançador campeão brasileiro sub-16 em 2021; ele nasceu em 2006 e é mais novo em relação aos adversários.





