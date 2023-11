Brasil fatura ouro no tênis de mesa por equipes masculino do Pan

O tênis de mesa brasileiro encerrou os Jogos Pan-Americanos com chave de ouro e grande campanha. Hugo Calderano, Vitor Ishiy e Eric Jouti ganharam o título por equipes no domingo (5), último dia de evento em Santiago, Chile. O Brasil derrotou o Canadá em três partidas de quatro disputadas para subir no topo do pódio.





Ishiy e Jouti abriram a série contra Siméon Martin e Eugene Wang, com vitória por 3x0 (11/9, 11/5 e 11/6). Na sequência, Calderano superou Edward Ly em quatro sets, parciais de 10/12, 11/0, 11/5 e 11/4. Jouti voltou contra Wang, que venceu o brasileiro por 3x0 (11/9, 11/8 e 12/10). No duelo entre Calderano e Martin, melhor para o Brasil: 3x0 (11/6, 11/9 e 11/7).

“Estou muito feliz em conseguir essa última medalha de ouro para o Brasil, no último dia. Tenho certeza de que eles (Ishiy e Jouti) também estão muito felizes. Não é uma competição fácil, tem muitas equipes com um nível muito elevado. Principalmente ontem, na semifinal, foi uma briga até o fim contra a Argentina, mas acho que todo mundo conseguiu trazer o melhor pra equipe e a gente conseguiu lutar até o final para trazer esse ouro”, aponta Calderano.





"Hugo é o nosso capitão, fica tudo mais tranquilo com ele. Eu tinha deixado escapar duas vezes o ouro nas duplas, mas tô feliz agora de levar um ouro também no meu primeiro Pan, além da vaga olímpica", comemorou Ishiy.





O tênis de mesa brasileiro havia conquistado a vaga por equipes para Paris 2024 no Pan-Americano da modalidade, que ocorreu em setembro, em Cuba. Em Santiago, conseguiu ainda a classificação na dupla mista, com Ishiy e Bruna Takahashi ao ir à final da categoria (medalha de prata). Bruna, a irmã dela Giulia e a parceira Bruna Alexandre ficaram com o bronze no sábado (4) na equipe feminina. As Takahashi já haviam conquistado a prata na dupla, com Bruna na segunda colocação no individual. No masculino, Calderano levou o ouro individual e, com Ishiy, a prata na dupla.





O tênis de mesa brasileiro encerra o Pan com sete medalhas.