Bárbara Hellen é ouro e karatê brasileiro encerra Pan com seis medalhas

No último dia do Pan-americano Santiago 2023 o Brasil foi ao lugar mais alto do pódio no karatê. No domingo (5), Bárbara Hellen levou o ouro no kumitê, que é a modalidade de lutas, na categoria até 68 kg. Foi o primeiro e único ouro da delegação brasileira na competição que fechou a participação com seis medalhas: além do ouro, uma prata e quatro bronzes.





A conquista de Hellen veio recheada de combates difíceis contra adversárias duras, inclusive uma campeã pan-americana da modalidade (americana Skylar Lingl, adversária da semifinal). Na final, a brasuleira superou a colombiana Ann Mosquera por 4 a 2 para garantir a medalha de ouro ao Brasil.

Publicidade

Publicidade





“Estou muito feliz de ter conquistado essa medalha, faz muito tempo que trabalho para chegar nela. Estava muito focada para estes Jogos Pan-americanos. A trajetória foi muito dura para chegar aqui, peguei uma chave difícil. Quando é mais difícil o gostinho da vitória é melhor ainda”, celebrou.





Mesmo diante de uma chave forte, ela fez uma fase de grupos muito consistente e contabilizou quatro vitórias (uma delas por WO) para chegar às semifinais com o primeiro lugar do grupo B. Em uma das lutas, inclusive, ela foi perfeita: diante da mexicana Mariel Campos, aplicou um ritmo intenso e venceu por superioridade técnica ao conquistar uma diferença de oito pontos no placar, que ficou em 10 a 0.





Na semifinal, ela enfrentou a americana Skylar Lingl e novamente tomou as ações do combate. A brasileira encontrou uma adversária dura, no entanto, soube controlar as iniciativas e venceu por 3 a 1, para garantir a vaga na final.





Na decisão, luta parelha com a colombiana Ann Mosquera. Logo no começo, as duas atletas obtiveram pontuações ao mesmo tempo (2 x 2). E foi aí que a inteligência emocional da brasileira entrou em ação. Ela controlou a colombiana e aplicou dois “yuko” para ficar à frente do placar e administrar a vantagem (4 x 2). Ao fim da luta, festa e emoção dela com a comissão técnica e atletas do Time Brasil, todos celebrando o ouro no karatê nestes Jogos Pan-americanos.