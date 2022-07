Equipe londrinense de atletismo defende título em competição estadual

Atual campeã, a equipe Londrina/FEL/IPEC defende a partir de sábado (9) o título estadual na categoria sub-18. A 49ª edição da competição vai até domingo no CNTA (Centro Nacional de Treinamento de Atletismo), em Cascavel, e vai reunir os principais atletas da idade no estado.O objetivo é, mais uma vez, estar entre os primeiros colocados. Para isso, o time londrinense aposta em uma safra que tem brilhado no cenário nacional, nas últimas competições, e também nos novos talentos que, aos poucos, vão ganhando destaque e pedindo passagem. No total, o time londrinense terá 42 representantes em Cascavel.O jovem velocista Matheus Gama é um deles. Em seu primeiro ano na equipe, o atleta de 15 anos apresenta evolução nas provas dos 100 e 200 metros no estadual. “Estou bem confiante. Os treinos estão fortes e agora é tentar colocar em prática, fazer uma boa competição e tentar buscar uma medalha”, projetou.Leticia Evelyn Lopes, que está prestes a completar 15 anos, já aparece na quarta colocação do ranking nacional dos 400 metros na categoria sub-18 e vai tentar melhorar sua marca também nos 800 metros. Ela é treinada por Rodrigo Bueno de Araújo. Luiz Henrique de Oliveira Gonçalves, 17 anos, lidera o ranking nacional sub-18 do salto em altura e é um dos favoritos ao pódio da prova. Ele é orientado pela técnica Silvana Vieira.Júlia Rocha Ribeiro, Bianca Davi e Paulo Romualdo pertencem ao grupo de atletas que já contabiliza resultados notórios, foram destaques da seleção brasileira sub-18, que foi aos Jogos Sul-Americanos da Juventude sub-18 em maio e também já brilham no sub-20.Os vencedores de cada prova garantem vaga para a disputa do Campeonato Brasileiro da categoria, marcado para o início de agosto, em Bragança Paulista. “Acredito que temos um grupo qualificado e forte. Nossa meta é sempre estar entre os primeiros e temos trabalhado intensamente para isso. Temos vários atletas em condições de brigar pelo pódio e espero que possamos fazer uma grande competição”, ressaltou o técnico Gilberto Miranda.