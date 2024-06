Jogador da NFL diz que não poderá usar verde no Brasil por causa de gangues

O running back Josh Jacobs, do Green Bay Packers, disse, em participação no podcast Green Light with Chris Long, que não poderá usar verde no Brasil. O time dele participará do primeiro jogo da NFL no país, contra o Philadelphia Eagles, na Neo Química Arena , em São Paulo.



'Gangues' seriam o motivo para a proibição. Questionado sobre a "proibição", o atleta disse que foi avisado que a região em que jogaria não aceita que as pessoas usem verde.



Tanto Green Bay Packers quanto Philadelphia Eagles têm o verde como uma das principais cores. Enquanto o time de Josh Jacobs também tem o amarelo e o branco como tonalidades do uniforme, a equipe de Filadélfia tem o branco e o preto entre as opções.



O jogo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers está marcado para o dia 6 de setembro, às 21h15 (de Brasília). Se é a primeira vez que há uma partida no Brasil, a NFL tem expandido a liga para outros países, e já organizou jogos em Londres, Cidade do México, Munique e Frankfurt.