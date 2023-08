Líder, Londrina Futsal mantém 100% e vai às quartas do Paranaense Feminino Sub-20

Com 100% de aproveitamento e a melhor campanha do Campeonato Paranaense Sub-20, o Londrina Futsal feminino venceu mais duas partidas pela 2ª fase da competição no último sábado (12).





A rodada dupla ocorreu em Chopinzinho (Sudoeste), e o Tubarão derrotou o Afeto/SMEL de Toledo por 3 a 1, de manhã, com dois gols de Tamy e um de Fernandinha. À tarde, as londrinenses venceram o time da casa, ACEF Chopinzinho, pelo placar de 2 a 1. Os gols foram de Lari e Bia.

Os jogos encerraram esta fase da competição, que agora vai às quartas-de-final. Com as duas vitórias e mais seis pontos somados, o LEC terminou em primeiro lugar do Grupo A, com nove pontos em três jogos.





O Alviceleste, campeão do estadual da categoria em 2022, segue está na ponta da classificação geral do campeonato atual, com 18 pontos nos seis jogos disputados, contabilizando a 1ª e 2ª fases. O Stein Cascavel, que ficou em primeiro do Grupo B, é o segundo da tabela geral com 18 pontos e invicto, mas fica atrás em saldo de gols e outros critérios de aproveitamento. O time de Londrina tem o melhor ataque e a melhor defesa da competição.

Na 3ª fase da competição, as quartas-de-final, disputada em sistema eliminatório de mata-mata, o Londrina terá pela frente dois confrontos contra o ERA/Paranavaí, que ficou em 8º lugar no geral. Pela melhor campanha, o Tubarão terá a vantagem de jogar as duas partidas em casa, nos dias 27 e 28 de outubro. Em caso de empate nos dois jogos, ou de uma vitória para cada clube, as londrinenses terão a vantagem do empate na prorrogação que definirá quem avança para a semifinal.





A rodada da 3ª fase terá duelos cruzados no formato olímpico, 1º contra 8º colocado, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º, com dois jogos em dois dias seguidos no ginásio da equipe melhor classificada. Além de Londrina e Paranavaí, enfrentam-se nesta ordem de disputa, respectivamente, Stein Cascavel x Colombo Futsal, ACEF Chopinzinho x Afeto/SMEL Toledo, e Unidep/Pato Branco x Uniguairacá/Guarapuava. Ainda não há definição dos locais e horários pela FPFS (Federação Paranaense de Futsal).





Segundo a técnica do Londrina Futsal, Jayne Borim, o desempenho de 100% de aproveitamento nas primeiras fases gera boas expectativas para os duelos eliminatórios das quartas-de-final. “Tivemos no fim de semana dois jogos bem difíceis no mesmo dia, mas conseguimos dois resultados positivos que nos classificaram na primeira posição. A vantagem contra o Paranavaí será bastante importante, já que atuaremos em nossa quadra e com o apoio do torcedor. Nesta semana teremos outros dois desafios complicados pela frente com o time adulto, o primeiro válido pelas quartas do Paranaense Série Ouro, quando enfrentaremos o Cianorte aqui no jogo de ida, e depois na casa delas. E no sábado (19), enfrentaremos o Telêmaco Borba (PR) pela Liga Feminina 2023, fora de casa. O time adulto conta com meninas do sub-20 no elenco, então será uma sequência forte para elas”, destaca.





O time do Londrina Futsal, atual campeão do estadual, conquistou o campeonato sub-20 nove vezes. As equipes da agremiação contam com patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio da FEL (Fundação de Esportes), via recursos provenientes do Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos).