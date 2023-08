Londrina Basketball perde do Foz do Iguaçu no Paranaense Feminino

A APVE Londrina Basketball enfrentou a Abasfi/ Foz Basquete pela quarta rodada do Campeonato Paranaense Feminino Adulto no último sábado (12). O jogo foi realizado no Ginásio do Jardim Bandeirantes, em Londrina. Atual campeã, a equipe de Foz do Iguaçu foi mais eficiente e venceu o jogo pelo placar de 49 a 36.





O jogo começou de maneira equilibrada. O time visitante terminou o primeiro quarto com pequena vantagem: 14 a 11. No segundo período, as londrinenses desperdiçaram muitas jogadas ofensivas. Com isso, a diferença ampliou e a equipe de Foz do Iguaçu foi para o intervalo com placar favorável de 30 a 20.

Na última metade do jogo, a APVE Londrina Basketball não conseguir ajustar as jogadas de setor defensivo. Comandada por Fernanda Sá, cestinha da partida com 17 pontos, a Abasfi/ Foz Basquete fechou o placar em 49 a 36.





"A gente sabia que o time de Foz era muito forte, que está invicto no campeonato. A gente conseguiu bater de frente em alguns momentos. Em outros, nosso time "apagou". Mesmo com a derrota, analiso que nossa defesa foi muito produtiva e dá para levar isso como um ponto positivo para a sequência do campeonato", analisa a ala/pivô Maria Vitória.





A chance de voltar a vencer na competição é no próximo sábado (19), fora de casa. A APVE Londrina Basketball viaja até a região metropolitana de Curitiba para enfrentar o São José dos Pinhais/Guaxo. A partida será válida pela quinta e penúltima rodada da fase de classificação.





