Jovens talentos de equipe de atletismo de Londrina brilham no Brasileiro Sub-18

Luis Felipe Abilio sagrou-se tricampeão brasileiro da categoria no lançamento do martelo





Os jovens destaques da equipe Londrina/FEL/IPEC fizeram bonito no Campeonato Brasileiro Sub-18 de atletismo, competição que foi disputada no último final de semana, em Aracaju (SE). Foram quatro medalhas conquistadas, sendo três pratas e um ouro.







Luis Felipe Abilio Gomes Barbosa foi o principal nome da equipe na disputa. O jovem de 17 anos venceu a prova do lançamento do martelo e alcançou seu terceiro título consecutivo do campeonato. “Muito feliz poder novamente representar bem a equipe, fazer uma boa marca e conquistar mais um título importante”, falou o atleta. No lançamento que valeu o ouro, ele marcou 63, 12 metros.

O velocista Matheus Gama garantiu duas medalhas de prata, nos 100 e 200 metros. Voltando de uma contusão recente, ele comemorou muito as conquistas. “Venho numa crescente depois da lesão e esse resultado me dá forças para continuar trabalhando e buscando melhorar minhas marcas”, afirmou o jovem, que é treinado por Gilberto Miranda.





Teve brilho também nos 200 metros feminino, com Letícia Evelyn Lopes, que conquistou mais uma medalha de prata para o time londrinense. A corredora, treinada por Rodrigo Araújo, ainda bateu na trave na disputa por mais uma medalha com a quarta colocada na prova dos 400 metros rasos. Mesmo resultado de Gabriel Barreto nos 400 metros masculino.





Para o técnico Gilberto Miranda, o resultado alcançou as expectativas. “Temos uma boa base de atletas nessa categoria que estão em crescimento. A nossa prioridade nesse Brasileiro era o planejamento em cima desses atletas bem ranqueados, e a resposta foi boa”, falou.





O Projeto Londrina Atletismo conta com incentivo da Copel e Governo do Paraná, através do programa Proesporte, e tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe) e Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC); e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina, Zuba Advocacia, AgroNicola, Centro do Coração e Academia AS Fitness.