Londrina Futsal estreia em casa neste sábado contra o Pato Branco na Liga Feminina 2024

Borim informou que a equipe perdeu algumas jogadoras importantes do elenco para 2024, tendo feito reposições dentro alcance. “Com a estreia na Liga, será possível avaliar melhor o comportamento do time em quadra e acompanhar a evolução com essa nova formatação. O jogo inicial é contra um adversário difícil, o Pato Branco, que também passou por mudanças de elenco, então será um duelo equilibrado e de muito respeito e estudo de jogo. Já conhecemos elas das competições estaduais e também nacionais, e esperamos fazer uma leitura correta na partida para entregar nosso melhor futsal”, indicou.

Na reta final da preparação para a estreia na Liga 2024, a treinadora Jayne Borim disse que a equipe vem sendo trabalhada em todos os aspectos para poder desempenhar em quadra aquilo treina no dia a dia. “A expectativa sempre é alta no início da Liga Feminina, gerando uma ansiedade que precisa ser quebrada. Começamos a temporada agora, viemos de uma Supercopa com nível altíssimo de disputa, jogando pela primeira vez a competição, que é de tiro curto. Não conseguimos avançar para a semifinal, mas foi possível ter um primeiro grande teste para aprimorar o time. Durante a semana, estamos fazendo um trabalho de recuperação física, emocional, técnica e tática, ajustando algumas situações de jogo que podem nos trazer uma resposta melhor para que possamos vencer em casa e com o apoio da torcida”, disse.

Na edição 2023 da Liga Futsal, o Londrina fez excelente campanha e chegou até a semifinal, encerrando a participação com um inédito 3º lugar. O time foi coroado com destaques individuais, inclusive tendo atletas convocadas para a seleção brasileira, e se mantendo entre as potências nacionais da modalidade.

A primeira fase da LFF 2024 será disputada em turno único de pontos corridos. Já a segunda etapa do torneio, com as quartas-de-final, semifinal e final, terá confrontos eliminatórios em jogos de ida e volta. Conforme o calendário, o término está previsto para novembro deste ano.

Sobre a LFF 2024, a técnica acredita que a atual edição será ainda mais disputada do que a anterior. “Estamos observando nessa movimentação inicial da temporada que os times chegam bastante nivelados e em condições parecidas. Exceto o Stein Cascavel (PR) e o Taboão da Serra (SP), que são fortíssimos, vêm com investimentos grandes e alcançaram um patamar acima, o restante dos clubes também procuraram se fortalecer e farão uma disputa muito acirrada pelas vagas. Fizemos uma campanha incrível em 2023 e esperamos chegar o mais longe possível, mais uma vez, em busca de conquistas importantes”, concluiu.

A Liga Feminina de Futsal é organizada pelas próprias agremiações, colocando em cena as melhores atletas do Brasil na disputa pelo título, totalizando 80 jogos. Os clubes campeão e vice-campeão da LFF 2024 garantem vaga na Supercopa de Futsal Feminino, competição que classifica para a Libertadores de Futsal Feminino, sendo este um torneio vencido por equipes brasileiras em todas as edições realizadas.





O Londrina Futsal é um dos projetos que contam, há várias temporadas, com patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio da FEL (Fundação de Esportes), via recursos do Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos). Em 2024, foi novamente contemplado com o fomento deste programa.





Antes de iniciar sua jornada na Liga Feminina 2024, o time adulto do Londrina Futsal começou a atual temporada jogando a Supercopa Caixa de Futsal Feminino, disputada em Campo Grande (MS), de 3 a 7 de abril. O campeonato reúne as seis melhores equipes do Brasil. O time londrinense fez duas partidas e acabou sendo eliminado após derrotas para o Taboão da Serra (SP) e o Female Futsal (SC). O Stein/Cascavel (PR) levantou o troféu e sagrou-se bicampeão da Supercopa, após vencer o Taboão da Serra.





A partida está marcada para o próximo sábado (13), às 16h, no Ginásio Moringão, e a entrada simbólica é 1kg de alimento não perecível. O time alviceleste conta com o apoio da torcida para tentar alcançar uma vitória no primeiro duelo válido pelo principal campeonato de futsal do Brasil, que reúne 12 equipes de diferentes estados e regiões do país.