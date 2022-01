Michael Schumacher completa 53 anos e é homenageado pelo mundo da F1

Michael Schumacher comemorou aniversário de 53 anos nesta segunda-feira (3) e foi o grande homenageado do dia no mundo do automobilismo. Amigos e admiradores do heptacampeão mundial de Fórmula 1 têm desejado os parabéns e a melhora do estado de saúde do ex-piloto.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O filho Mick foi um dos que exaltou o pai. "Dias como este foram importantes para aumentar minha paixão pelo automobilismo, e ainda o fazem hoje", escreveu o piloto da Haas ao publicar uma fotografia em que aparece ainda criança no colo de Michael. "Sou grato por todas as experiências que você me passou e empolgado para ter novas no futuro."

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade